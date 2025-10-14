Сектор Газа
Регион
14 октября, 10:18

У России и Турции не было новых контактов по Украине

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Россия и Турция пока не осуществляли новых контактов по вопросам урегулирования украинского кризиса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не было», заявил Песков, отвечая на вопрос прессы о новых переговорах между Москвой и Анкарой.

Представитель Кремля уточнил, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут быстро согласовать проведение телефонного разговора при необходимости, однако подобные инициативы пока не поступали.

Песков: Телефонный звонок Путина и Трампа можно организовать в кратчайшие сроки

Ранее источник в турецких дипломатических кругах сообщил журналистам, что Анкара надеется на продолжение российско-украинских переговоров на стамбульской площадке. При этом, по его словам, ни Москва, ни Киев пока заинтересованности к возобновлению диалога не проявляют.

