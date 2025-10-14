Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 октября, 10:24

Кремль надеется на дальнейшее участие Уиткоффа в переговорах по Украине

Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Кремль положительно оценивает работу специального посланника президента США Стивена Уиткоффа как эффективного переговорщика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Мы хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта», — сказал официальный представитель Кремля.

Уиткофф заявил, что посетил Газу для контроля за соблюдением Израилем перемирия
Ранее Трамп рассказал о первой встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, он рассчитывал на переговоры продолжительностью 20 минут, а Путин и Уиткофф в итоге проговорили 5 часов. Американский лидер за это время успел ему позвонить несколько раз. Когда тот ответил, Трамп спросил его: «Что, чёрт побери, можно было обсуждать 5 часов подряд?»

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Стив Уиткофф
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
