Кремль надеется на дальнейшее участие Уиткоффа в переговорах по Украине

Кремль положительно оценивает работу специального посланника президента США Стивена Уиткоффа как эффективного переговорщика. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Мы хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе по урегулированию украинского конфликта», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Трамп рассказал о первой встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, он рассчитывал на переговоры продолжительностью 20 минут, а Путин и Уиткофф в итоге проговорили 5 часов. Американский лидер за это время успел ему позвонить несколько раз. Когда тот ответил, Трамп спросил его: «Что, чёрт побери, можно было обсуждать 5 часов подряд?»