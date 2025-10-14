Алтай достоин другого подхода: В Госдуме оценили идею о новой игорной зоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH
Алтай достоин иного подхода к развитию туризма, чем создание игорной зоны, заявил депутат Госдумы Владимир Плякин. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что это регион, куда путешественники едут за природной красотой, тишиной и умиротворением.
«Алтай достоин другого подхода: нужно вкладываться в инфраструктуру, развивать маршруты. Ведь главная ценность Алтая — это его природа, и именно ради неё сюда приезжают люди. Здесь гораздо приятнее прокатиться по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами гор и рек, чем сидеть в помещении без окон и часов, надеясь на удачу, которая чаще всего оставляет людей только беднее», — заявил депутат.
Поэтому идея Минфина о создании игорной зоны в Республике Алтай вызывает сомнения у Плякина. Хотя он не исключает, что казино могут привлечь определённый поток людей.
«Но главной целью их поездки всё равно останутся природные достопримечательности. В итоге туристы будут гулять на природе, а казино, возможно, окажется в убытке», — заключил он.
Напомним, ранее предложили создать игорную зону на территории Республики Алтай. По словам авторов инициативы, это решение поспособствует росту туристического потока, а также приведёт к созданию новых рабочих мест для местных жителей.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.