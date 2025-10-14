Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:43

Алтай достоин другого подхода: В Госдуме оценили идею о новой игорной зоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvgenySHCH

Алтай достоин иного подхода к развитию туризма, чем создание игорной зоны, заявил депутат Госдумы Владимир Плякин. В беседе с Life.ru парламентарий напомнил, что это регион, куда путешественники едут за природной красотой, тишиной и умиротворением.

«Алтай достоин другого подхода: нужно вкладываться в инфраструктуру, развивать маршруты. Ведь главная ценность Алтая — это его природа, и именно ради неё сюда приезжают люди. Здесь гораздо приятнее прокатиться по Чуйскому тракту, наслаждаясь видами гор и рек, чем сидеть в помещении без окон и часов, надеясь на удачу, которая чаще всего оставляет людей только беднее», — заявил депутат.

Поэтому идея Минфина о создании игорной зоны в Республике Алтай вызывает сомнения у Плякина. Хотя он не исключает, что казино могут привлечь определённый поток людей.

«Но главной целью их поездки всё равно останутся природные достопримечательности. В итоге туристы будут гулять на природе, а казино, возможно, окажется в убытке», — заключил он.

«Оголтелые лудоманы просадят деньги»: Милонов осудил идею Минфина открыть казино на Алтае
«Оголтелые лудоманы просадят деньги»: Милонов осудил идею Минфина открыть казино на Алтае

Напомним, ранее предложили создать игорную зону на территории Республики Алтай. По словам авторов инициативы, это решение поспособствует росту туристического потока, а также приведёт к созданию новых рабочих мест для местных жителей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Только на Life
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar