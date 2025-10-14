Пробация в Подмосковье: Как ломаются стереотипы о жизни после колонии

В Московской области в 2023 году была запущена программа пробации, направленная на оказание поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Главная цель – содействие в трудоустройстве и обеспечении жильём, сообщает интернет-издание Regions.ru.

По словам Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, процесс ресоциализации – это трудоёмкая и длительная задача, успешное выполнение которой требует согласованного взаимодействия различных ведомств и специалистов, включая сотрудников правоохранительных органов, служб пробации, социальных работников и психологов, а также образовательных учреждений и некоммерческих организаций.

В качестве иллюстрации эффективности программы Фаевская привела историю Кристины, одной из первых участниц. Благодаря программе, девушке удалось выйти из воспитательной колонии условно-досрочно, найти работу и получить помощь в решении жилищных вопросов.

«Для меня очень важно знать, что у неё [Кристины] всё в порядке и что мы действительно смогли ей помочь. Кристина стала одной из первых, кому мы оказали помощь в рамках закона о пробации. Я, конечно, переживаю за неё — она молодая девушка, у которой вся жизнь впереди. Искренне надеюсь, что у Кристины всё сложится хорошо», — подчеркнула Фаевская.

