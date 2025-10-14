Сектор Газа
14 октября, 11:33

Дрю Бэрримор призналась, что не моет ноги, и дала их понюхать коллегам в эфире

Американская актриса Дрю Бэрримор дала понюхать свои ступни коллегам в собственной передаче The Drew Barrymore Show. Звезда объяснила, что моет ноги не каждый день и решила подтвердить слова.

50-летняя знаменитость в рамках шоу побеседовала с ведущими Россом Мэтьюзом и Санни Андерсон. Актриса раскрыла неприглядный факт о своей гигиене и во время обсуждения неожиданно обнажила ступню и дала её понюхать.

«Мои ноги грязные, но они не пахнут», — сказала звезда фильма «Ангелы Чарли».

Звезда «Ангелов Чарли» объяснила, что не удаляет грязь с ног, когда принимает душ. Она довольствуется стекающей по ним водой.

Ранее скандал из-за ног разгорелся из-за американской актрисы Меган Маркл. Она посетила неделю моды в Париже и вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Супруга принца Гарри опубликовала видео, снятое в лимузине, где демонстрировала свои ноги, проезжая мимо туннеля, в котором в 1997 году погибла принцесса Диана. Этот ролик вызвал возмущение и обвинения в неуважении к памяти.

