Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:53

Труп невестки экс-кандидата в президенты США нашли у парковки в Калифорнии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mj USA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mj USA

В Калифорнии было обнаружено тело невестки известного американского политика Митта Ромни. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на заявление семьи.

Тело 64-летней Кэрри Элизабет Ромни, супруги старшего брата политика, нашли у парковки торгового центра ещё 10 октября. По предварительной информации, она скончалась в результате падения с высоты, при этом правоохранители склоняются к версии об отсутствии криминального следа.

«Наша семья разбита горем после смерти Кэрри, которая привносила тепло и любовь в нашу жизнь. Мы просим уважать наше право частной жизни в это сложное время», — приводит издание слова официального заявления Ромни.

В судебно-медицинском бюро пояснили, что на установление окончательной причины смерти может потребоваться несколько месяцев.

Тела трёх запертых в машине мужчин нашли на заправке в российском регионе
Тела трёх запертых в машине мужчин нашли на заправке в российском регионе

Ранее сообщалось, что в городе Павлово Нижегородской области было обнаружено тело женщины с застрявшей в заборе головой. Погибшая страдала от проблем с алкоголем и накануне предпринимала попытку суицида. В настоящее время на месте происхождения работают сотрудники следственных органов, проводится проверка. Основной версией случившегося рассматривается несчастный случай.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar