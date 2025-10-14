Труп невестки экс-кандидата в президенты США нашли у парковки в Калифорнии

В Калифорнии было обнаружено тело невестки известного американского политика Митта Ромни. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на заявление семьи.

Тело 64-летней Кэрри Элизабет Ромни, супруги старшего брата политика, нашли у парковки торгового центра ещё 10 октября. По предварительной информации, она скончалась в результате падения с высоты, при этом правоохранители склоняются к версии об отсутствии криминального следа.

«Наша семья разбита горем после смерти Кэрри, которая привносила тепло и любовь в нашу жизнь. Мы просим уважать наше право частной жизни в это сложное время», — приводит издание слова официального заявления Ромни.

В судебно-медицинском бюро пояснили, что на установление окончательной причины смерти может потребоваться несколько месяцев.

