«‎Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ под Черниговом после налёта дронов

Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ, расположенный близ населённого пункта Поповка в Черниговской области. Удар был нанесён с использованием БПЛА «Герань-2», доложили в Минобороны РФ.

ВС РФ «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ в Черниговской области. Видео © Минобороны России

На видео, опубликованном ведомством, зафиксировано скопление украинских солдат возле автомобилей, а также разрушение зданий. После «привета» от российских дронов нал логовом противника поднялся огромный «ядерный гриб».

Ранее стало известно, что Армия России нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по складам, где хранится ракетно-артиллерийское вооружение и материально-техническое имущество. Атакам подверглись также временные пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.