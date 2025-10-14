«Ядерный гриб» поднялся над логовом ВСУ под Черниговом после налёта дронов
Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ, расположенный близ населённого пункта Поповка в Черниговской области. Удар был нанесён с использованием БПЛА «Герань-2», доложили в Минобороны РФ.
ВС РФ «Геранями» поразили пункт дислокации ВСУ в Черниговской области. Видео © Минобороны России
На видео, опубликованном ведомством, зафиксировано скопление украинских солдат возле автомобилей, а также разрушение зданий. После «привета» от российских дронов нал логовом противника поднялся огромный «ядерный гриб».
Ранее стало известно, что Армия России нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по складам, где хранится ракетно-артиллерийское вооружение и материально-техническое имущество. Атакам подверглись также временные пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
Обложка © Минобороны России