Юрист пояснил, кому стоит бояться повышения исполнительского сбора

Юрист Роман Шатов, комментируя предложение правительства об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12%, заявил, что нововведение затронет исключительно недобросовестных должников. Обычные граждане не почувствуют изменений, а те, у кого есть задолженности, смогут избежать повышения, подав ходатайство об отсрочке платежа, заявил он «Постньюс».

Шатов пояснил, что исполнительский сбор применялся и раньше, когда приставы возбуждали исполнительное производство, а увеличение сбора сейчас означает лишь повышение его ставки. В случае принятия новой меры, минимальный сбор для физических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличится до 2 тыс. рублей, а для организаций — до 20 тыс. рублей.

Напомним, правительственная комиссия одобрила заметное повышение исполнительского сбора. Если раньше он составлял 7%, то теперь его планируется поднять до 12%. Важное нововведение: этот сбор теперь будет взиматься сразу же, параллельно с основной суммой долга. Идея властей такова: такой подход должен подтолкнуть людей к более оперативному урегулированию своих финансовых обязательств и, как следствие, пополнить бюджет. Также ожидается рост минимальных значений сбора: для граждан и индивидуальных предпринимателей — до 2 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 20 тысяч. В случае, если речь идет о неимущественных требованиях, эти планки составят 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.