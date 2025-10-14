Сектор Газа
14 октября, 11:15

«Места все заняты»: Филипп Киркоров раскрыл секрет создания своих татуировок

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

На теле певца Филиппа Киркорова не осталось свободного пространства для нанесения новых татуировок. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал сам артист.

Филипп Киркоров заявил, что на его тел не хватает места для нанесения тату. Видео © Пятый канал

«У меня уже места не осталось, где делать татуировки. Это раз. Во-вторых, у меня свой замечательный мастер… Я говорю, некуда уже. Всё! Где возможно и невозможно — уже всё. Места все заняты», — подчеркнул певец.

Киркоров также акцентировал внимание на важности обращения к квалифицированным тату-мастерам. Певец сообщил, что у него есть проверенный специалист, и именно поэтому он воздержался от нанесения татуировок во время пребывания в Таиланде.

К слову, первой татуировкой, украсившей тело Киркорова, стал фамильный герб с его портретом, размещённый на спине. Он продемонстрировал рисунок на шоу «Сокровище императора». С тех пор король российской эстрады покрыл различными изображениями и надписями около 90% своего тела. Последней татуировкой артиста является изображение голубя на шее.

Киркоров отказался от наследства отца, не заявив на него права

А ранее Life.ru писал, что восстановившийся после ожога Филипп Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар. По словам продюсера Сергея Дворцова, обычная стоимость концерта артиста составляет 3-4 миллиона рублей, а значит за новогоднее выступление заказчикам придётся выложить около 6-8 миллионов.

