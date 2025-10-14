Милонов раскритиковал родителей за покупки поделок для детей: Безответственные

Родители взращивают в ребёнке несамостоятельность, когда безответственно покупают ему готовые поделки для конкурсов в детсадах и школах. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя новый тренд. По его мнению, неправы и те, кто продаёт поделки, зарабатывая на детском творчестве, и те, кто их покупает.

«Какими нужно быть безответственными родителями, чтобы вместо того, чтобы помогать ребёнку развиваться, проходить важные этапы обучения, получать новые навыки и самостоятельно создавать поделки, они просто предоставляют ему готовые купленные изделия для показа в школы и сады», — возмутился парламентарий.

Он напомнил, что в раннем возрасте процесс создания этих поделок является важной частью развития, образовательным элементом, который способствует развитию мелкой моторики, воображения, творческих способностей, а также учит детей терпению, вниманию и усидчивости. Покупка готовой поделки — это упущенные возможности для полноценного воспитания и обучения, выразил уверенность Милонов.

По его мнению, такие родители должны задаваться вопросом: насколько они готовы проявлять такой же наплевательский подход и в других сферах воспитания? Депутат добавил, что ребёнок обязан участвовать в творческой деятельности, даже если результат не всегда выходит идеальным. А «делание за детей» мешает формированию самостоятельности, уверенности в себе и личностному росту, отметил Милонов.

«Поэтому стоит тщательно приглядеться к тем, кто выставляет такие «поделки» на продажу и кто их покупает. Возможно, именно такие родители нуждаются в более внимательном рассмотрении — ведь их отношение к детству и развитию ставит под вопрос не только уровень ответственности, но и ценности, которые они вкладывают в воспитание своих детей», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что на фоне осенних конкурсов и ярмарок в образовательных учреждениях резко вырос спрос на готовые поделки. Родители активно приобретают «творческие работы» в Интернете, где изделия из природных материалов и пластилина предлагаются по цене до 1500 рублей.