Госдума готовит жёсткое заявление из-за высылки сотен россиян из Латвии

В Госдуме готовят ответ в связи с депортацией граждан России из Латвии из-за незнания латышского языка. По данным на сегодняшний день, на этом основании из страны уже выслали 841 человека.

Леонид Калашников, председатель думского комитета по делам СНГ, предложил коллегам официально отреагировать на ситуацию. В ходе заседания палаты он заявил: «Я предлагаю принять заявление, которое мы сформулируем, в четверг».

Инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пообещав, что депутаты «вернутся к этому вопросу в четверг», 16 октября. Ранее Москва неоднократно заявляла, что для обустройства депортированных соотечественников на Родине уже подготовлен комплекс мер.

Российские власти разрабатывают программу помощи для 800 соотечественников, которым грозит депортация из Латвии. Поводом для высылки стало нарушение миграционных правил, в том числе незнание государственного языка. Решение Рига касается наших сограждан, чьё пребывание в стране станет незаконным после истечения визового срока. Данный шаг предпринят в отношении значительной русскоязычной общины, которая исторически составляет немалую часть 1,8-миллионного населения Латвии.