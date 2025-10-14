Ещё около 4 тысяч человек могут выдворить из Латвии за незнание языка

74-летний пенсионер Григорий, которого выдворили из Латвии за незнание латышского языка, рассказал о возможном выселении ещё около 4 тысяч человек по той же причине. Об этом сообщает RT.

По его словам, среди обычных жителей отношение к русскоязычным остаётся спокойным, однако на уровне властей чувствуется выраженная русофобия. Пенсионер отметил, что многие сталкиваются с языковыми проблемами и рискуют быть выселенными.