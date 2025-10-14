Ещё около 4 тысяч человек могут выдворить из Латвии за незнание языка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xbrchx
74-летний пенсионер Григорий, которого выдворили из Латвии за незнание латышского языка, рассказал о возможном выселении ещё около 4 тысяч человек по той же причине. Об этом сообщает RT.
По его словам, среди обычных жителей отношение к русскоязычным остаётся спокойным, однако на уровне властей чувствуется выраженная русофобия. Пенсионер отметил, что многие сталкиваются с языковыми проблемами и рискуют быть выселенными.
Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране наших соотечественников после установленного срока будет считаться незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют русскоязычные граждане. Власти РФ заявили о разработке комплекса мер для оказания помощи согражданам, которых депортируют из Латвии из-за незнания языка.
