Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:29

Ещё около 4 тысяч человек могут выдворить из Латвии за незнание языка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xbrchx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xbrchx

74-летний пенсионер Григорий, которого выдворили из Латвии за незнание латышского языка, рассказал о возможном выселении ещё около 4 тысяч человек по той же причине. Об этом сообщает RT.

По его словам, среди обычных жителей отношение к русскоязычным остаётся спокойным, однако на уровне властей чувствуется выраженная русофобия. Пенсионер отметил, что многие сталкиваются с языковыми проблемами и рискуют быть выселенными.

Россиянам предложили пройти курсы латышского за 200 тыс. руб., чтобы остаться в Латвии
Россиянам предложили пройти курсы латышского за 200 тыс. руб., чтобы остаться в Латвии

Напомним, что Латвия решила депортировать более 800 граждан РФ за нарушение миграционных правил. Дальнейшее пребывание в стране наших соотечественников после установленного срока будет считаться незаконным. В Латвии, где проживает около 1,8 миллиона человек, значительную часть населения составляют русскоязычные граждане. Власти РФ заявили о разработке комплекса мер для оказания помощи согражданам, которых депортируют из Латвии из-за незнания языка.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar