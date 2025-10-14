Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

14 октября, 12:27

«‎Самые активные и лучшие!» Медведев восхитился женщинами России

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что женщины являются самой активной и многочисленной частью российского общества. Своё высказывание заместитель главы Совета безопасности РФ сделал на форуме «Женского движения Единой России».

«Женщины — самая активная часть нашего населения. Ну и, безусловно, самая лучшая», — сказал Медведев.

Политик подчеркнул огромную роль женщин в жизни страны и партии, отметив, что они составляют большинство в «Единой России». Он также добавил, что две трети первичных отделений партии возглавляют женщины, и поблагодарил всех присутствующих за их работу на благо страны и партийной организации. Политик выразил благодарность всем присутствующим за их труд на благо страны, отметив важность их работы и в «‎ЕР».

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года Министерство труда России выступило с инициативой о сокращении перечня профессий и отраслей, доступ к которым для женщин ограничен. Данное предложение было обосновано технологической модернизацией производства и улучшением условий труда.

