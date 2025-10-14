Президент России Владимир Путин встретился с главой компании «Норильский никель» Владимиром Потаниным, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Потанин рассказал, что компания в этом году отмечает 90 лет и переживает непростые времена, связанные с падением мировых цен и санкциями. Несмотря на это, они сохраняют лидерство в производстве никеля и других металлов, а также выполняет социальные и экологические обязательства.

Потанин подчеркнул, что в последние годы компания успешно реализует программы по снижению выбросов и улучшению качества воздуха, а также активно инвестирует в жилищное строительство для жителей Норильска. В ответ Путин отметил важность внедрения новейших экологических технологий и поддержки со стороны государства в условиях санкционного давления.

Это была первая встреча президента с Потаниным за последние несколько лет. В последний раз глава «Норникеля» рассказал Путину о развитии компании, новых проектах и ходе выполнения социальных обязательств. «Норильский никель» — крупнейший мировой производитель палладия и высококачественного никеля, а также ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные предприятия компании расположены в Норильске, на Кольском полуострове и в Забайкалье.

Кстати, в конце лета Life.ru рассказывал, что лидером среди богатейших российских предпринимателей снова отметился один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Он увеличил своё состояние на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда.