Хакеры слили в Сеть личный номер телефона премьера Австралии

Личные номера телефонов премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, лидера Либеральной партии страны Сузан Ли и других высокопоставленных политиков страны оказались в открытом доступе в Интернете. Об утечке данных сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Информация была размещена на американском веб-сайте, доступном для любого пользователя, где собраны данные миллионов людей.

«Власти изучают сайт, на котором размещены личные номера телефонов премьер-министра Энтони Албанезе и лидера оппозиции Сусан Ли, а также других известных австралийцев», — передаёт телеканал.

Правительство Австралии уже направило запрос на удаление конфиденциальной информации. Кабмин был в курсе утечки ещё в сентябре, хотя точный срок слива сведений политиков в открытый доступ неизвестен.

Ранее хакеры взломали базу данных одной из крупнейших авиакомпаний Австралии, злоумышленники объяснили свои действия отказом компании выплачивать выкуп. Она содержит имена пассажиров, их даты рождения, электронные адреса и номера программ лояльности, но, по заверениям перевозчика, не включают банковские реквизиты и паспортные данные.