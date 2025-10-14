Хакеры слили в Сеть личный номер телефона премьера Австралии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ROMSVETNIK
Личные номера телефонов премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, лидера Либеральной партии страны Сузан Ли и других высокопоставленных политиков страны оказались в открытом доступе в Интернете. Об утечке данных сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Информация была размещена на американском веб-сайте, доступном для любого пользователя, где собраны данные миллионов людей.
«Власти изучают сайт, на котором размещены личные номера телефонов премьер-министра Энтони Албанезе и лидера оппозиции Сусан Ли, а также других известных австралийцев», — передаёт телеканал.
Правительство Австралии уже направило запрос на удаление конфиденциальной информации. Кабмин был в курсе утечки ещё в сентябре, хотя точный срок слива сведений политиков в открытый доступ неизвестен.
Ранее хакеры взломали базу данных одной из крупнейших авиакомпаний Австралии, злоумышленники объяснили свои действия отказом компании выплачивать выкуп. Она содержит имена пассажиров, их даты рождения, электронные адреса и номера программ лояльности, но, по заверениям перевозчика, не включают банковские реквизиты и паспортные данные.
