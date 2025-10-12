Хакеры взломали базу данных крупнейшей авиакомпании Австралии

После хакерской атаки этим летом персональные данные клиентов крупнейшего австралийского авиаперевозчика были выложены в даркнет. Как сообщает телеканал 9News, взломщики объяснили публикацию тем, что авиакомпания отказалась платить требуемый выкуп.

В распоряжении хакеров оказались имена и фамилии пассажиров, даты рождения, адреса электронной почты и номера программ лояльности регулярно летающих клиентов. В списке также фигурируют личные данные нескольких известных политиков и общественных деятелей — включая домашние адреса и телефонные номера.

В самой авиакомпании утверждают, что злоумышленники не получили доступа к реквизитам банковских карт и номерам паспортов. Перевозчик объявил о сотрудничестве с экспертами по кибербезопасности и государственными структурами, включая федеральную полицию, и обещал усилить меры защиты, чтобы оценить масштаб утечки и предотвратить новые инциденты.