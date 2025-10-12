Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 10:18

Хакеры взломали базу данных крупнейшей авиакомпании Австралии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

После хакерской атаки этим летом персональные данные клиентов крупнейшего австралийского авиаперевозчика были выложены в даркнет. Как сообщает телеканал 9News, взломщики объяснили публикацию тем, что авиакомпания отказалась платить требуемый выкуп.

В распоряжении хакеров оказались имена и фамилии пассажиров, даты рождения, адреса электронной почты и номера программ лояльности регулярно летающих клиентов. В списке также фигурируют личные данные нескольких известных политиков и общественных деятелей — включая домашние адреса и телефонные номера.

В самой авиакомпании утверждают, что злоумышленники не получили доступа к реквизитам банковских карт и номерам паспортов. Перевозчик объявил о сотрудничестве с экспертами по кибербезопасности и государственными структурами, включая федеральную полицию, и обещал усилить меры защиты, чтобы оценить масштаб утечки и предотвратить новые инциденты.

Хакеры начали атаковать компании через кружки с подогревом и другие «цифровые мины»
Хакеры начали атаковать компании через кружки с подогревом и другие «цифровые мины»

Ранее Life.ru рассказывал, как хакеры недавно парализовали аэропорты Берлина и Лондона, нарушив работу систем регистрации. В тот же день похожее произошло и в Брюсселе, где из-за взлома системы посадки пришлось переносить рейсы.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Австралия
  • Хакеры
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar