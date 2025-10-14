Тяжелобольной Шумахер дал фанатам надежду. Врач объяснил Life.ru, что это значит для его реабилитации

Способность Михаэля Шумахера подписывать шлемы свидетельствует о положительной динамике в его реабилитации после тяжёлой черепно-мозговой травмы. Такую оценку текущему состоянию легендарного гонщика дал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru.

«Я не знаю точно, как именно Шумахер подписал шлем, — если его подпись осталась прежней, а в это верится с трудом, скорее всего, травма, которую он получил, произошла ещё до комы. Вероятно, у него действительно произошли изменения в моторных функциях и поведении, особенно в движениях», — пояснил врач.

По словам Звонкова, мелкая моторика — это очень важный показатель восстановления функций коры головного мозга, в частности, двигательных центров. Однако он усомнился, что Шумахер сможет сесть за руль автомобиля, даже обычного, не говоря уже о гоночном.

Способность самостоятельно писать и подписывать что-то — это уже хороший признак, свидетельствующий о частичной реабилитации, как социальной, так и личной. Это способность обслуживать себя, проявлять самостоятельность, а это очень важно Андрей Звонков Врач-терапевт

Многое зависит от характера подписи — росчерк или печатные буквы, что без видеофрагментов оценить невозможно. По его словам, успех дальнейшей реабилитации напрямую зависит от эффективности и постоянства проводимых процедур, таких как массажи, тренировки и электростимуляция.

«Очевидно, что он не просто находится в кресле без движения и пустым взглядом смотрит в пространство, а проходит процедуры, принимает лекарства, занимается физиотерапией. Головному мозгу необходимо постоянное внимание и тренировка», — сказал Звонков.

Упорный труд открывает для него возможности реабилитации, а свидетельством прогресса называется тот факт, что теперь он может подписывать шлем, тогда как ранее не мог контролировать движения рук с точностью, достаточной даже для того, чтобы поднести ко рту ложку, отметил собеседник Life.ru.

«Мне неизвестно, как именно изменилось его состояние с момента травмы, но, если местные журналисты и врачи говорят о таких достижениях, стоит в них верить. Значит, реабилитация идёт успешно», — заключил Звонков.

Напомним, легендарный семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, получивший в 2013 году тяжёлую черепно-мозговую травму при катании на горных лыжах, подал первый позитивный сигнал о своём состоянии. 56-летний гонщик, который много лет не может говорить и двигаться без посторонней помощи, впервые подписал шлем для благотворительного мероприятия. При этом неизвестно, помогала ли ему супруга. А также до сих пор отсутствуют свидетельства того, что Шумахер может ходить или разговаривать.