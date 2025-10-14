Прикованный к постели Михаэль Шумахер подал обнадёживающий знак фанатам

Легендарный немецкий гонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который много лет не может двигаться и говорить после тяжёлой травмы, подал позитивный знак. Об этом рассказал французский журналист Стефан Л'Эрмитт, сообщает Daily Mail.

«В этом году он подписал шлем. Это было для благотворительного мероприятия. Держала ли его жена за руку? Мы точно не знаем, но это первый раз, когда мы получили положительный знак. Но дело в том, что мы до сих пор не видели, как он ходит, похоже, он всё ещё не может говорить», — заявил француз.

По его словам, вряд ли можно говорить о серьёзных улучшениях в состоянии Шумахера, однако радует тот факт, что поклонники получают от его семьи подобные радостные известия. Журналист попросил общественность не верить многочисленным слухам, а доверять только проверенной информации.

Напомним, Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Сейчас ему 56 лет. А 2013 году спортсмен получил травму головы во время катания на горных лыжах. Гонщик потерял способность говорить, двигаться и не может обходиться без посторонней помощи. Семья редко комментирует известия о нём. В апреле этого года стало известно, что Шумахер впервые стал дедушкой.