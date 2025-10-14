В Госдуме предложили автоматом зачислять младенцев в школу и детсад

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили автоматизировать процесс постановки детей в очередь в детсады и школы. С предложением обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачёв.

На данный момент родителям приходится лично подавать заявление и предоставлять документы, такие как паспорт, свидетельство о рождении и другие бумаги, либо через Госуслуги, либо посещая департамент образования. Однако действующие правила не предусматривают автоматической постановки на очередь.

Депутаты считают, что для упрощения и цифровизации этого процесса необходимо изменить порядок зачисления детей в детсады и школы. В их предложении указывается, что после регистрации рождения новорожденного в «Госуслугах» или в МФЦ родители смогут сразу выбрать детский сад и школу для своего ребёнка.

Механизм предлагают сделать добровольным, и, по словам авторов, его внедрение сделает процесс более прозрачным и удобным, а также обеспечит равные стартовые возможности для всех детей, сократив число взаимодействий с государственными ведомствами.

