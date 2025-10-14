Глава нижегородского отделения «Народного фронта» задержан за мошенничество
Обложка © nko-pfo.ru
В Нижнем Новгороде силовики задержали 42-летнего главу местного отделения «Народного фронта» Андрея Жильцова, он обвиняется в крупном мошенничестве. Информацией делится Baza. Полиция уже провела обыски в его доме, изъяты документы.
Обыски прошли в офисе нижегородского отделения «Народного фронта» и по адресу «Нижегородской службы добровольцев». Жильцов выступал руководителем обеих организаций. Филиал ОНФ он возглавил только в 2024 году, но и до этого занимался благотворительной и гуманитарной деятельностью. Детали предъявленного ему обвинения пока неизвестны.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении российского блогера Павла Сюткина, который обвиняется в распространении ложной информации о Российской армии. Мужчина позиционирует себя в качестве «знатока и историка» русской кухни.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.