Глава нижегородского отделения «Народного фронта» задержан за мошенничество

В Нижнем Новгороде силовики задержали 42-летнего главу местного отделения «Народного фронта» Андрея Жильцова, он обвиняется в крупном мошенничестве. Информацией делится Baza. Полиция уже провела обыски в его доме, изъяты документы.

Обыски прошли в офисе нижегородского отделения «Народного фронта» и по адресу «Нижегородской службы добровольцев». Жильцов выступал руководителем обеих организаций. Филиал ОНФ он возглавил только в 2024 году, но и до этого занимался благотворительной и гуманитарной деятельностью. Детали предъявленного ему обвинения пока неизвестны.

