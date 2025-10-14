Радио Судного дня передало новое сообщение

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. В прошлый раз Радио Судного дня вышло на связь накануне, после заявления Дональда Трампа о завершении войны в Газе.