Радио Судного дня передало новое сообщение
Обложка © «Шедеврум»
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радио Судного дня, 14 октября снова вышла на связь и передало загадочное сообщение.
«Токосъемник», — прозвучало в эфире.
Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. В прошлый раз Радио Судного дня вышло на связь накануне, после заявления Дональда Трампа о завершении войны в Газе.
