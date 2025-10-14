Сектор Газа
Регион
14 октября, 11:45

Радио Судного дня передало новое сообщение

Обложка © «Шедеврум»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как Радио Судного дня, 14 октября снова вышла на связь и передало загадочное сообщение.

«Токосъемник», — прозвучало в эфире.

Радиостанция УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов, однако никто точно не знает о её подназначении. Её деятельность традиционно связывают с вооружёнными силами, а «фанаты жужжалки», следящие за эфирами, часто соотносят передаваемые шифровки с текущими событиями в мире. В прошлый раз Радио Судного дня вышло на связь накануне, после заявления Дональда Трампа о завершении войны в Газе.

