Продукты на Украине подорожали на 21% за год, рекорд у яиц

За период с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года продукты питания на Украине подорожали в среднем на 21%. Об этом свидетельствую данные Государственной службы статистики страны.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца (50,9%) и фрукты (30,4%). Значительно подорожали также подсолнечное (28,1%) и сливочное масло (23,3%), а также мясо (24,8%). Цены на алкогольные напитки выросли на 6,6%, а на табачные изделия — на 29,3%.

При этом, некоторые овощи продемонстрировали снижение цен: капуста подешевела на 49,4%, лук — на 16,3%, свёкла — на 21%, морковь — на 20,3%, а картофель — на 13,3%.

