Нестрашно: Останина пояснила, почему продажу детских поделок на маркетплейсах не стоит запрещать

Осенью детей зачастую просят в школе смастерить какую-нибудь диковинку из спичек, шишек и яичной скорлупы, чтобы принести это в класс и поставить рядом с остальными. Почти всегда школьникам требуется для этого помощь родителей, у которых иногда нет ни сил, ни времени на такие «дополнительные задания». Однако если один взрослый не хочет лепить совёнка из листьев и веточек, то другой человек с удовольствием сделает это вместо него за деньги. Некоторым не нравится сам факт продажи поделок на маркетплейсах, но депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru объяснила, почему в этом нет ничего дурного.

«Если кто-то делает детские поделки для школ, садиков и выставляет их на маркетплейсах — это личное право каждого. Делать поделки из шишек или иных материалов у одних получается, у других — нет. Что касается того, должны ли дети этим заниматься, — никто ничего не должен. Это воля родителей и желание самих детей», — отметила депутат.

Было бы славно обучить всех детей мастерить поделки, но у каждого свои таланты, и это не означает, что одному ребёнку обязательно будет интересно то, чем второй занимается с раннего возраста. Нет ничего страшного в том, что кто-то выставляет такие поделки на маркетплейсах, считает она.

Конечно, было бы очень хорошо, если бы у нас в детском саду и в школе по-прежнему активно развивались творческие навыки: дети, только научившись держать карандаш, делали подарки для родителей, писали открытки к праздникам, создавали поделки к 8 Марта или Новому году. Это очень мило и важно. Нина Останина Депутат

«Поэтому было бы здорово сохранить и то, и другое: и возможность творить, и свободный, безопасный простор для выставления поделок и их продажи. Ничто ничему не противоречит. Кто-то творческий, кто-то нет, у кого-то из родителей есть время, а у кого-то нет, но образовательные учреждения требуют поделки», — заключила собеседница Life.ru.

Как известно, всплеск интереса к поделкам в школе повышается именно осенью. Ранее Life.ru рассказывал, что родители школьников начали скупать на маркетплейсах готовые изделия, чтобы не тратить на это время вечером после работы.