В Минтрансе ответили, когда беспилотные грузовики появятся на российских трассах

Правительство России утвердило план по внедрению на дорогах полностью беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам совещания под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

«Планом предусмотрено, что до конца 2026 года появятся новые маршруты для беспилотных машин и будет запущена система цифровых двойников дорог, включая трассу М-12 «Восток», — говорится в сообщении.

В плане речь идёт о транспортных средствах пятого уровня автоматизации, которые не требуют контроля со стороны водителя. В настоящее время по российским трассам уже осуществляются перевозки с использованием 90 грузовиков третьего уровня автоматизации, где водитель должен быть готов в любой момент вмешаться в управление.

Ранее Life.ru сообщал, что российский импорт новых тяжёлых грузовиков (от 3,5 т) в сентябре 2025-го рухнул в 20 раз относительно сентября предыдущего года. С начала года объём ввоза не дотянул до 5 тысяч единиц, что на 92% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Напомним, что тогда, по данным Целикова, в страну ввезли более 61 тысячи таких автомобилей.