Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 13:22

Добрыня Никитич упал с 4-го этажа в Москве, отряхнулся и поехал в больницу

Добрыня Никитич из мультфильма. Обложка © «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006). Реж. Илья Максимов, сцен. Илья Максимов, Максим Свешников / kinopoisk

Добрыня Никитич из мультфильма. Обложка © «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006). Реж. Илья Максимов, сцен. Илья Максимов, Максим Свешников / kinopoisk

Пятидесятилетний мужчина по имени Добрыня Никитич К. выжил после падения с четвёртого этажа на улице Введенского в Москве. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала «Рен-ТВ».

По имеющимся данным, мужчина при падении приземлился на балкон второго этажа, разрушив при этом стеклянные конструкции. Очевидцы утверждают, что после падения он самостоятельно поднялся на ноги и отряхнулся.

На место происхождения была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

Собиравший клюкву житель Урала случайно упал в озеро и утонул
Собиравший клюкву житель Урала случайно упал в озеро и утонул

Ранее Life.ru рассказывал об инциденте с российской туристкой на тайском курорте Паттайя. Россиянка на отдыхе перебрала с алкоголем и упала с балкона, перевалившись через перила и упав спиной на бетон. Она осталась жива, но, к сожалению, чтобы остаться невредимой, ей не хватило богатырской удали — пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar