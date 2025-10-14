Добрыня Никитич упал с 4-го этажа в Москве, отряхнулся и поехал в больницу

Пятидесятилетний мужчина по имени Добрыня Никитич К. выжил после падения с четвёртого этажа на улице Введенского в Москве. Об этом сообщили наши коллеги с телеканала «Рен-ТВ».

По имеющимся данным, мужчина при падении приземлился на балкон второго этажа, разрушив при этом стеклянные конструкции. Очевидцы утверждают, что после падения он самостоятельно поднялся на ноги и отряхнулся.

На место происхождения была вызвана скорая медицинская помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.

Ранее Life.ru рассказывал об инциденте с российской туристкой на тайском курорте Паттайя. Россиянка на отдыхе перебрала с алкоголем и упала с балкона, перевалившись через перила и упав спиной на бетон. Она осталась жива, но, к сожалению, чтобы остаться невредимой, ей не хватило богатырской удали — пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами.