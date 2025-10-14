Радио Судного дня второй раз за день выдало жуткое и загадочное послание

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую прозвали Радио Судного дня или «жужжалка», второй раз за сутки выдала в эфир загадочное послание. Конспирологи, внимательно следящие за звуками на данной волне, уже принялись искать разгадку странного сообщения.

Напомним, радио Судного дня ведёт вещание с 1970-х годов. До сих пор никто точно не знает, кто и откуда посылает сообщения. Предполагается, что это засекреченная военная волна, но подтверждений этому нет. Сегодня, 14 октября, радиостанция уже передала в эфир странное слово — Токосъёмник.