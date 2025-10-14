Пузырь может лопнуть: В МВФ предостерегли от чрезмерных надежд на ИИ

Чрезмерный оптимизм в отношении искусственного интеллекта способен породить просадку, сопоставимую с крахом «доткомов» 2000–2001 годов. Особую уязвимость создаёт концентрация капиталов в нескольких технологических гигантах и широкое использование менее контролируемых частных заёмных средств, которые подпитывают стремительный рост сектора. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

Реальные итоги внедрения ИИ могут разочаровать — и тогда оценка ожиданий будет пересмотрена, что спровоцирует падение котировок и рыночную коррекцию.

«Подобная коррекция может подорвать благосостояние домохозяйств и снизить потребление. Поскольку шумиха вокруг ИИ привела к чрезмерному притоку капитала в узкий круг компаний и секторов, любое сокращение этих позиций может повлечь медленное экономическое восстановление, затруднённое нерациональным распределением капитала», — считают эксперты МВФ.

Вместе с тем МВФ подчёркивает: ИИ повышает производительность, а выгоды могут превысить издержки, связанные с потерей рабочих мест. Задача властей — сформировать адекватные правила и программы поддержки — переподготовки и повышения квалификации — чтобы минимизировать социальные риски при технологическом переходе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перед Россией сейчас стоит задача достичь заметных успехов в области технологий искусственного интеллекта и сохранить своё преимущество для конкуренции. При этом он отметил, что ИИ ни в коем случае не должен выйти из-под контроля человека.