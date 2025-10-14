В Госдуме предложили запретить требовать у граждан справки о доходах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили законодательно запретить госорганам требовать от граждан справки о доходах. Соответствующее обращение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Парламентарии указали, что существующая система межведомственного электронного взаимодействия позволяет получать необходимые данные напрямую от Федеральной налоговой службы.

«Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)», — сказано в документе.

Они подчеркнули, что сохранение требования предоставлять справки является избыточным административным барьером, создающим нагрузку как на граждан, так и на организации. В качестве успешного примера депутаты привели опыт Социального фонда России, который уже получает данные о доходах граждан в автоматическом режиме при назначении пособий.

Ранее федеральная налоговая служба предупреждала, что регулярные поступления на банковские карты, похожие на оплату услуг, могут быть расценены как неучтённый доход. Единичные переводы крупных сумм от родственников обычно не вызывают вопросов, тогда как многочисленные ежемесячные платежи от разных лиц за «консультации» или «услуги без договора» могут привести к доначислению налогов.