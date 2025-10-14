Доктор Мясников перечислил три главные ошибки при приёме лекарств

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую люди допускают при приёме лекарственных препаратов. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам всё это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их», — заявил доктор.

Мясников подчеркнул, что квалифицированный специалист не должен назначать одновременно большое количество медикаментов, поскольку это создаёт угрозу для жизни пациента. Он привёл пример из своей практики в Институте кардиологии, где пациентам иногда выписывали до 16 различных препаратов, что он считает недопустимым.

Ранее коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ выяснили, что за минувшее лето российские аптеки заработали около 12 миллиардов рублей, причём особым спросом пользовались лекарства от диареи — спрос вырос на 4,5%. Врачи пояснили, что всплеск соответствующих заболеваний вполне типичен для летнего сезона.