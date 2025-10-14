Сектор Газа
14 октября, 13:54

Доктор Мясников перечислил три главные ошибки при приёме лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alona Siniehina

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную ошибку, которую люди допускают при приёме лекарственных препаратов. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам всё это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их»,заявил доктор.

Мясников подчеркнул, что квалифицированный специалист не должен назначать одновременно большое количество медикаментов, поскольку это создаёт угрозу для жизни пациента. Он привёл пример из своей практики в Институте кардиологии, где пациентам иногда выписывали до 16 различных препаратов, что он считает недопустимым.

Секрет долгой «жизни» лекарств: Life.ru выяснил, где правильно хранить таблетки в доме

Ранее коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ выяснили, что за минувшее лето российские аптеки заработали около 12 миллиардов рублей, причём особым спросом пользовались лекарства от диареи — спрос вырос на 4,5%. Врачи пояснили, что всплеск соответствующих заболеваний вполне типичен для летнего сезона.

