Мексиканские спелеологи чуть не выбросили артефакты исчезнувшего народа индейцев

Мексиканские спелеологи чуть не приняли ценные артефакты доколумбовой эпохи за обычный мусор во время исследования пещеры Тлайокок. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Профессиональный исследователь Екатерина Павлова и местный гид Адриан Бельтран Димас нашли скрытое помещение, где на сталактитах сохранились три резных браслета из раковин, фрагменты восьми каменных дисков и гигантская раковина улитки. Все эти предметы были оставлены представителями исчезнувшей цивилизации тлакотeпехуа более пятисот лет назад.

«Эта находка имеет большое значение, поскольку изучение контекста позволяет интерпретировать символические понятия, культуру, ремесла и даже торговлю», — заявил археолог Мигель Перес из Национального института антропологии и истории.

Учёные установили, что обнаруженные артефакты относятся к послеклассическому периоду между 950 и 1521 годами нашей эры. Они пояснили, что орнаменты на браслетах с S-образными символами и стилизованными лицами, вероятно, изображали божеств и были связаны с космогоническими представлениями о творении и плодородии.

