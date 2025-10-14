Сектор Газа
14 октября, 14:22

Четверо мужчин пытались изнасиловать студентку на стройплощадке возле кампуса в Индии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

В Индии четверо мужчин вытащили студентку на строительную площадку университетского кампуса и попытались изнасиловать её. Они уже разорвали на ней одежду, но девушке удалось вырваться в последний момент и убежать. Об этом сообщает NDTV.

Жертва обратилась в полицию, где было зарегистрировано уголовное производство. Личности трёх нападавших пока не установлены. Правоохранители ведут розыск. Руководство университета сотрудничает с полицией.

Студентка за некоторое время до этого получила несколько сообщений, где от неё требовали оказать некоторые услуги сексуального характера. Четвёртым подозреваемым по делу проходит охранник учебного заведения.

Леопард уволок в лес и растерзал восьмилетнюю девочку в Индии

Ранее Life.ru рассказывал, что в Индии родственник предложил матери младенца прогуляться с ребёнком, но в итоге изнасиловал и убил маленькую девочку. Его задержали уже на следующий день, а народ теперь требует, чтоб мужчину казнили.

