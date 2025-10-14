ВЭБ.РФ за девять месяцев заработал для будущих пенсионеров более 335 млрд рублей

Госкорпорация ВЭБ.РФ смогла получить доход от размещения пенсионных накоплений граждан за январь — сентябрь текущего года более 335 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, портфели накоплений показали хорошую защиту от рыночного риска, результат по доходности превысил инфляцию.

«Свыше 335 миллиардов рублей составили доходы от размещения ВЭБ.РФ накоплений граждан по итогам 9 месяцев 2025 года (329,9 млрд рублей по расширенному портфелю и 6,17 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг). Доходность в годовом выражении достигла 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю госбумаг», — сказано в заявлении.

Накопления будущих пенсионеров постоянно прирастают, заверили в ВЭБ.РФ. Там раскрыли и структуру вложений по отраслям — это инфраструктура, экономика городов, проекты технологического лидерства и расширение экспортных возможностей российских предприятий. Как отмечается, всего в размещении участвовали накопления 37 миллионов клиентов Социального фонда России, которые не уводили деньги в негосударственные пенсионные фонды.

«Расширенный портфель ВЭБ.РФ по итогам 9 месяцев превысил 2 654 млрд рублей. Совокупные активы в портфеле госбумаг по итогам трёх кварталов составили 52,45 млрд рублей», — заключили в ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для ряда категорий граждан, включая людей старше 80 лет и инвалидов I группы.