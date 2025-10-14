Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 14:49

ВЭБ.РФ за девять месяцев заработал для будущих пенсионеров более 335 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госкорпорация ВЭБ.РФ смогла получить доход от размещения пенсионных накоплений граждан за январь — сентябрь текущего года более 335 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба организации. Кроме того, портфели накоплений показали хорошую защиту от рыночного риска, результат по доходности превысил инфляцию.

«Свыше 335 миллиардов рублей составили доходы от размещения ВЭБ.РФ накоплений граждан по итогам 9 месяцев 2025 года (329,9 млрд рублей по расширенному портфелю и 6,17 млрд рублей по портфелю государственных ценных бумаг). Доходность в годовом выражении достигла 18,73% по расширенному портфелю и 17,53% по портфелю госбумаг», — сказано в заявлении.

Накопления будущих пенсионеров постоянно прирастают, заверили в ВЭБ.РФ. Там раскрыли и структуру вложений по отраслям — это инфраструктура, экономика городов, проекты технологического лидерства и расширение экспортных возможностей российских предприятий. Как отмечается, всего в размещении участвовали накопления 37 миллионов клиентов Социального фонда России, которые не уводили деньги в негосударственные пенсионные фонды.

«Расширенный портфель ВЭБ.РФ по итогам 9 месяцев превысил 2 654 млрд рублей. Совокупные активы в портфеле госбумаг по итогам трёх кварталов составили 52,45 млрд рублей», — заключили в ВЭБ.РФ.

Социальные пенсии россиян могут удвоить – закон уже готовы внести в Госдуму
Социальные пенсии россиян могут удвоить – закон уже готовы внести в Госдуму

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для ряда категорий граждан, включая людей старше 80 лет и инвалидов I группы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar