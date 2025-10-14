Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 14:40

В Костроме женщина обокрала пенсионера, который сжалился и купил ей хлеб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnk

Пенсионер из Костромы сжалился над женщиной, которая подошла к нему на улице и попросила купить ей хлеба на пропитание, но в итоге она ловко обокрала его прямо на улице. Об этом сообщает Kostroma.Today.

Пожилой мужчина согласился купить хлеба попрошайке, которая подошла к нему на улице и надавила на жалость. Получив желаемое, незнакомка никак не хотела отстать от пенсионера: продолжала идти рядом и постоянно о чём-то болтала. В какой-то момент он ощутил, что в его карман залезла чья-то рука. Костромич попытался схватить воровку, но та вывернулась и убежала, прихватив с собой 4,5 тысячи рублей.

В пресс-службе МВД отметили, что 43-летняя женщина уже задержана. Против неё возбуждено уголовное дело.

Группу «попрошаек» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево
Группу «попрошаек» арестовали по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Ранее в Татарстане пьяная 15-летняя школьница украла у мужчины банковскую карту и оплатила ей проезд другим людям. Также она сделала несколько покупок и покаталась на катамаране за его деньги. На всю гулянку было потрачено 11 тысяч рублей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Костромская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar