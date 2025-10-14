В Костроме женщина обокрала пенсионера, который сжалился и купил ей хлеб

Пенсионер из Костромы сжалился над женщиной, которая подошла к нему на улице и попросила купить ей хлеба на пропитание, но в итоге она ловко обокрала его прямо на улице. Об этом сообщает Kostroma.Today.

Пожилой мужчина согласился купить хлеба попрошайке, которая подошла к нему на улице и надавила на жалость. Получив желаемое, незнакомка никак не хотела отстать от пенсионера: продолжала идти рядом и постоянно о чём-то болтала. В какой-то момент он ощутил, что в его карман залезла чья-то рука. Костромич попытался схватить воровку, но та вывернулась и убежала, прихватив с собой 4,5 тысячи рублей.

В пресс-службе МВД отметили, что 43-летняя женщина уже задержана. Против неё возбуждено уголовное дело.

