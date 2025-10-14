Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России, присудив грузинской стороне компенсацию в размере €253 млн. Иск был подан в 2018 году и касался нарушений прав человека, якобы произошедших после конфликта 2008 года, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Стоит отметить, что в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии, утверждавших, что грузинские военные нарушили права человека в ходе конфликта. Заявители указывали на использование силы против мирных жителей, а также на массовые обстрелы и действия армии в Цхинвале. Суд установил, что события на территории, которая формально оставалась частью Грузии, не подпадают под грузинскую юрисдикцию.

Конфликт начался в ночь на 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию. Россия вмешалась, защищая своих граждан и миротворцев. В результате боевых действий погибли более 1 тыс. человек, в том числе 72 российских военнослужащих. Вскоре после конфликта Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, что позже поддержали несколько стран, включая Никарагуа, Венесуэлу и Сирию.

Кстати, ранее глава грузинского правительства обозначил предположительных организаторов вооружённого конфликта. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением, согласно которому оппозиционное движение «Единое национальное движение», ранее находившееся у власти при экс-президенте Михаиле Саакашвили, инициировало военные действия в Южной Осетии по указанию извне. Кобахидзе также отметил, что вопрос примирения стал болезненной точкой для радикальных сил оппозиции.