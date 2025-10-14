В Госдуме предложили запретить требовать у россиян справки о доходах

В России следует запретить госорганам требовать от граждан предоставления справки о доходах, так как подобный документ чиновники могут получить самостоятельно. С таким предложением выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачёв и Сардана Авксентьева, обращение уже отправлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, сообщает РИА «Новости».

«Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)», — говорится в тексте обращения.

Авторы инициативы напомнили, что приоритет политики РФ — это создание клиентоцентричных госуслуг, чтобы россияне были освобождены от сбора избыточного числа справок. В документе подчёркивается, что подобная волокита затрудняет получение ряда социально значимых услуг, затягивая сам процесс их оказания. Требование справки о доходах — это дополнительная нагрузка на граждан и на бухгалтерские отделы компаний.

Информационный обмен между системами федеральных органов исполнительной власти осуществляется с применением СМЭВ в соответствии с постановлением правительства РФ № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», напомнили депутаты. Поэтому госорганы могут получить любую необходимую информацию о заявителе, но почему-то требуют от него сбора справок.