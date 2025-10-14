«Обленилась»: Продюсер Дворцов заявил, что Вера Брежнева нашла «золотую жилу» вне сцены

Выступление Веры Брежневой за рубежом вызвало шквал критики и насмешек в связи с проблемами с вокалом артистки. Пользователи социальных сетей подметили заметное ухудшение её исполнительского мастерства. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что причиной тому стала потеря мотивации у бывшей участницы «ВИА Гры», поскольку основной доход ей теперь может приносить не сценическая деятельность, а состоятельный покровитель.

Дворцов отметил, что прежде вокальные данные Брежневой не вызывали сомнений, однако теперь она допускает фальшь в своих собственных композициях. По мнению продюсера, это связано с угасанием интереса к музыкальной карьере.

«Да, раньше она обладала впечатляющими вокальными способностями, потому что, насколько я помню, её концерты собирали многомиллионную аудиторию, сотни тысяч человек приходили её послушать, и в капустниках в разных участвовала. В общем, была востребована. Скорее всего, она немножко обленилась, я бы сказал так. Энтузиазм пропал к музыкальной деятельности», — подчеркнул продюсер в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов считает, что после переезда из России и выражения несогласия с СВО Брежнева лишилась возможности выступать на крупных площадках. Теперь ей приходится довольствоваться небольшими концертами и скромными гонорарами. Гонорар певицы за зарубежное выступление сейчас не превышает 1-2 миллионов рублей, отметил продюсер. Однако даже такой заработок может быть достаточным для Брежневой, учитывая, что после развода с Константином Меладзе, она, возможно, устроила свою личную жизнь, предположил эксперт.

«Скорее всего, нашла себе нового мужчину после развода с Меладзе, потому что ей нужна мужская поддержка, опора, денежный эквивалент, спонсирование. Поэтому, я думаю, что есть какой-то спутник, который её там и поддерживает финансово», — подытожил специалист.

