14 октября, 15:11

Политолог заявил, что США постараются вбить клин между РФ и Белоруссией через Лукашенко

Обложка © Life.ru

США попытаются использовать белорусского лидера Александра Лукашенко для давления на Россию. Такое мнение выразил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, Америка будет стараться разъединить союзников, соблазняя Минск обещаниями, но Лукашенко понимает опасность таких предложений.

«Американцы обязательно постараются вбить клин между Россией и Белоруссией, поманив Александра Лукашенко какими-то перспективами. Другое дело, что Лукашенко не купится. Он прекрасно понимает, чего стоят эти дары данайцев. Президент Белоруссии умеет хорошо маневрировать, преодолевая всевозможные рифы», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Американист дополнил, что экономическая зависимость Белоруссии от России, с торговым оборотом свыше 50 миллиардов долларов, заставляет Минск сохранять лояльность Москве. В то же время США уже начали дипломатические шаги для привлечения Лукашенко: визит спецпосланника по Украине Китa Келлога, освобождение политзаключённых и разрешение на закупки запчастей Boeing.

Тем не менее, по мнению Ордуханяна, белорусское руководство сохраняет осторожность и не питает иллюзий относительно Запада, выбирая поддерживать стратегический союз с Россией.

«‎Не место в ряду отщепенцев»: Лукашенко утешил Трампа после отказа в Нобелевке
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко готов заключить большую сделку с Вашингтоном. Глава Белоруссии отметил, что Минск готов к взаимовыгодному урегулированию, где на одной чаше весов будут находиться американские запросы, а на другой — белорусские требования.

Дарья Нарыкова
