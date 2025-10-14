«Не место в ряду отщепенцев»: Лукашенко утешил Трампа после отказа в «Нобелевке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американскому лидеру Дональду Трампу не стоит расстраиваться из-за отсутствия Нобелевской премии мира. Он выразил мнение, что главе государства не место в ряду награждённых «отщепенцев».
«Быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту», — заявил Лукашенко.
Он добавил, что международное сообщество должно по достоинству оценивать деятельность США и их лидера на мировой арене.
Напомним, что Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира – она присуждена Марии Корине Мачадо за защиту демократических свобод в Венесуэле и усилия по обеспечению мирного перехода от авторитаризма к демократии. Решение Нобелевского комитета вызвало критику со стороны президента России Владимира Путина, в то время как Лукашенко охарактеризовал как глупое отказ в присуждении премии американскому лидеру.
