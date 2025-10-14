«‎Не место в ряду отщепенцев»: Лукашенко утешил Трампа после отказа в «Нобелевке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американскому лидеру Дональду Трампу не стоит расстраиваться из-за отсутствия Нобелевской премии мира. Он выразил мнение, что главе государства не место в ряду награждённых «отщепенцев».

«Быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что международное сообщество должно по достоинству оценивать деятельность США и их лидера на мировой арене.