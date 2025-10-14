Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 10:12

«‎Не место в ряду отщепенцев»: Лукашенко утешил Трампа после отказа в «Нобелевке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американскому лидеру Дональду Трампу не стоит расстраиваться из-за отсутствия Нобелевской премии мира. Он выразил мнение, что главе государства не место в ряду награждённых «отщепенцев».

«Быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что международное сообщество должно по достоинству оценивать деятельность США и их лидера на мировой арене.

«Спасибо президенту!»: Трамп поблагодарил Путина за заявление про Нобелевку
«Спасибо президенту!»: Трамп поблагодарил Путина за заявление про Нобелевку

Напомним, что Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира – она присуждена Марии Корине Мачадо за защиту демократических свобод в Венесуэле и усилия по обеспечению мирного перехода от авторитаризма к демократии. Решение Нобелевского комитета вызвало критику со стороны президента России Владимира Путина, в то время как Лукашенко охарактеризовал как глупое отказ в присуждении премии американскому лидеру.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar