14 октября, 15:51

Никто не пришёл на вечеринку Александра Пистолетова в честь его 54-го дня рождения

Обложка © VK / Александр Пистолетов

Обложка © VK / Александр Пистолетов

На 54-й день рождения блогера Александра Пистолетова, известного по провокационным роликам 2010-х годов, не пришёл ни один гость. О грустной ситуации рассказал SHOT.

Планировалось, что на арт-площадке Москвы состоится вечеринка с маркировкой 18+, где Пистолетов должен был исполнить свои композиции. Среди приглашённых гостей числились певица Маша Галактика и блогер Юрий Хованский, однако билеты стоимостью 3,5 тысячи рублей не пользовались спросом, что привело к отмене мероприятия.

В настоящее время блогер продолжает карьеру в качестве ведущего и стриптизёра на различных мероприятиях, а также регулярно проводит стримы.

Зато рэпер Гуф отметил 46-й день рождения с огоньком — праздник обошёлся в сумму порядка 4 миллионов рублей. Для торжества арендовали эксклюзивный теплоход, а поздравить артиста пришли Баста, HammAli & Navai, Алёна Водонаева и другие знаменитости.

Юрий Лысенко
    avatar