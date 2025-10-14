Никто не пришёл на вечеринку Александра Пистолетова в честь его 54-го дня рождения
Обложка © VK / Александр Пистолетов
На 54-й день рождения блогера Александра Пистолетова, известного по провокационным роликам 2010-х годов, не пришёл ни один гость. О грустной ситуации рассказал SHOT.
Планировалось, что на арт-площадке Москвы состоится вечеринка с маркировкой 18+, где Пистолетов должен был исполнить свои композиции. Среди приглашённых гостей числились певица Маша Галактика и блогер Юрий Хованский, однако билеты стоимостью 3,5 тысячи рублей не пользовались спросом, что привело к отмене мероприятия.
В настоящее время блогер продолжает карьеру в качестве ведущего и стриптизёра на различных мероприятиях, а также регулярно проводит стримы.
Зато рэпер Гуф отметил 46-й день рождения с огоньком — праздник обошёлся в сумму порядка 4 миллионов рублей. Для торжества арендовали эксклюзивный теплоход, а поздравить артиста пришли Баста, HammAli & Navai, Алёна Водонаева и другие знаменитости.
