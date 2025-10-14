«Мало уделил внимания детям»: Николай Расторгуев высказался о родительской миссии

Народный артист РФ и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев на концерте ко Дню отца подчеркнул, что помощь детям должна быть разумной — важно не делать всё за них, а поддерживать, когда это действительно нужно. Он в беседе с Пятым каналом отметил, что дети должны учиться принимать решения и самостоятельно преодолевать трудности, формируя характер и внутренний стержень.

Николай Расторгуев высказался о помощи и внимании к своим детям. Видео © Пятый канал

При этом музыкант признался, что испытывает чувство вины за недостаток внимания к своим сыновьям Павлу и Николаю из-за постоянной работы и занятости.

«Я всегда думаю, что я очень мало уделил внимания и тому, и другому. И это большое упущение и огромная проблема, притом у всех отцов. Потому что они очень-очень заняты», — признался Расторгуев.

