Эстония заставила поддержавшего Армию России инвестора заплатить Украине. Сумма в 30 раз больше

Эстонский суд обязал криптоинвестора, поддержавшего российских военных, выплатить Украине сумму, в 30 раз превышающую его пожертвование. Об этом сообщает информационный портал Delfi.ee со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, мужчина перевёл порядка 50 долларов в фонд помощи военнослужащим ВС России, однако по соглашению о признании вины должен будет выплатить украинской благотворительной организации около 1640 долларов.

«Кульминацией дела стало соглашение о признании вины, по которому криптоинвестор согласился выплатить украинской благотворительной организации в 30 раз больше суммы, ранее пожертвованной в пользу российских солдат», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что планы американской инвестиционной компании BlackRock по созданию многомиллиардного фонда для восстановления Украины были свёрнуты после избрания Дональда Трампа президентом США. Инициатива, о которой планировалось объявить на июльской конференции в Риме, не смогла достичь целевого показателя в $15 млрд, собрав лишь $500 млн от государств и банков и получив обещания о $2 млрд от частных инвесторов.