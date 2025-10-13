Эстония собирается выслать латвийского депутата-защитника прав русскоязычных

Депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил о готовящемся выдворении его из Эстонии с запретом на въезд под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом он написал в телеграм-канале после задержания полицией.

«Готовят выдворение! Запрет на въезд — бан! Причина: угроза национальной безопасности Эстонии», — заявил Росликов.

Полиция Эстонии задержала депутата и его сопровождающих днём ранее, ссылаясь на отсутствие права находиться на территории страны. Росликов отметил, что допрос и общение со спецслужбами проводились на русском языке.