Эстония собирается выслать латвийского депутата-защитника прав русскоязычных
Алексей Росликов. Обложка © Telegram / РОСЛИКОВ
Депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил о готовящемся выдворении его из Эстонии с запретом на въезд под предлогом угрозы национальной безопасности. Об этом он написал в телеграм-канале после задержания полицией.
«Готовят выдворение! Запрет на въезд — бан! Причина: угроза национальной безопасности Эстонии», — заявил Росликов.
Полиция Эстонии задержала депутата и его сопровождающих днём ранее, ссылаясь на отсутствие права находиться на территории страны. Росликов отметил, что допрос и общение со спецслужбами проводились на русском языке.
Напомним, что в родной Латвии Алексею Росликову тоже не дают спокойной жизни — в июне его задержали латвийские правоохранители, провели обыски по адресам, но позже отпустили под подписку о невыезде. Такое внимание к персоне парламентария возникло после того, как он в ходе собрания Думы напомнил, что половину населения республики составляют русскоговорящие граждане и назвал незаконными запреты в их отношениях.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.