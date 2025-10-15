В России предложили Госдуме лишить Пугачёву пенсии

В РФ предложили депутатам Госдумы лишить пенсий и иных выплат знаменитостей, которые уехали из страны и занимаются за рубежом антироссийской пропагандой. В частности, речь идёт о певице Алле Пугачёвой. С такой инициативой выступил ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв, пишет SHOT.

Отмечается, что сам Трещёв находится в длительном конфликте с Пугачёвой. Он предпринял уже четвертую попытку подать иск к певице, на этот раз на полтора миллиарда рублей. Ветеран убеждён, что в своём недавнем интервью Примадонна оскорбляла Российскую армию и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Пугачёва продолжает зарабатывать в России — на банковских вкладах. Ежемесячно на счета 76-летней звезды капает пенсия, которая легко переваливает за 105 тысяч рублей. Однако это не просто пособие по старости. Это, по сути, ежемесячный «гонорар» за прошлые заслуги, где каждое звание монетизировано до копейки.