14 октября, 18:22

Захарова высмеяла «юмориста» Рютте после его «русской шутки» про LADA и холодильник

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сам не понял, про что была его шутка о LADA и холодильнике, когда он попытался ею прокомментировать необходимость наращивать выпуск оружия на Западе. Об этом заявила в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала дипломат.

Генсек НАТО пообещал Киеву «постоянный поток» американского оружия

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить темпы оборонного производства как в Европе, так и в США, назвав нынешние показатели недостаточными. На примере закупок истребителей F-35 и систем ПВО Patriot Рютте пояснил проблему, вспомнив «старую русскую шутку» про Lada и холодильник. По словам генсека, поставки Patriot, заказанные любым членом альянса, действительно занимают около десяти лет.

