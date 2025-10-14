В Дагестане задержали главу энергокомпании за присвоение 5,3 млн рублей

Генеральный директор дагестанской энергосбытовой компании «Каспэнергосбыт» задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северный Кавказ».

«Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Каспэнергосбыт»: Дело возбуждено по части 1 статьи 185.5 и части 4 статьи 159 УК РФ <...> 14 октября в рамках уголовного дела руководитель ООО «Каспэнергосбыт» был задержан», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что поводом для задержания стало обращение «Россети Северный Кавказ» в правоохранительные органы Дагестана. В ходе проверки было установлено, что гендиректор Замир Абдурагимов незаконно присваивал денежные средства, которые потребители из города Каспийска платили за поставленную электроэнергию, не перечисляя их энергокомпании. По данным следствия, действия обвиняемого причинили «Россетям Северный Кавказ» ущерб, превышающий 5,3 миллиона рублей.

