Сальдо: Зеленский лишил мэра Одессы гражданства ради доходов контрабанды

Мэр Одессы Геннадий Труханов был лишён украинского гражданства указом Владимира Зеленского и потерял право занимать пост главы города. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо расценил этот шаг как способ установить контроль над доходами от контрабанды.

«Настоящая причина очевидна: Зеленскому нужно расчистить место и установить полный контроль над финансовыми потоками Одессы, включая доходы от контрабанды. Убрать Труханова у него никак не получалось, в ход пошли все средства», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Он утверждает, что Труханов, работая не в интересах одесситов и пытаясь идти на сговор с неонацистами, всё равно не смог интегрироваться в так называемое «Украинское государство». Основанием для указа стала петиция, которая менее чем за 24 часа собрала требуемые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Инициатор петиции Мирослав Откович указывал на публикации СМИ о вероятном наличии у мэра российского гражданства, в чем сам Труханов категорически отказывается признаваться.

Как сообщалось ранее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможном лишении его украинского гражданства по инициативе Владимира Зеленского, что связывают с подозрениями в наличии у него российского паспорта. Труханова. Труханов с этим не согласен, заявив, что многократные проверки с 2014 года не нашли у него гражданства РФ.