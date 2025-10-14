«Я хотела родить»: Боня сделала неожиданное признание о бывшем парне Гасанове

Телеведущая Виктория Боня впервые подробно рассказала о причинах расставания с Русланом Гасановым, с которым встречалась на протяжении некоторого времени. Она категорически опровергла распространявшуюся в СМИ информацию о том, что Гасанов мог быть альфонсом.

«Про него пишут гадости, что он был альфонсом — никогда такого не было, это неправда. Он был классным, потрясающим человеком, любил меня. Я его тоже любила, до сих пор люблю», — рассказала телеведущая в новом выпуске подкаста Сергея Косенко.

Она добавила, что испытывала к нему искренние чувства, в их союзе царила чистота без измен и грязи. В тот период жизни звезда всерьёз задумывалась о рождении второго ребёнка, ради чего даже проходила специальную подготовку у врачей, однако со временем в паре началось недопонимание.

По словам теледивы, серьёзной проблемой в их отношениях стала ревность со стороны молодого человека, который был младше неё на 13 лет. Гасанов пытался заставить Викторию соответствовать созданному им самим идеалу поведения, что особенно проявлялось в её общении с друзьями-мужчинами.

Ранее 13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина в совместном ролике с матерью начала требовать отвезти её в Дубай, поселив в отеле обязательно бизнес-класса. В ответ на вопрос ведущей о финансировании девочка порекомендовала найти для матери богатого спонсора. Подобное заявление шокировало пользователей сети своим откровенно меркантильным подходом.