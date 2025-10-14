Сектор Газа
14 октября, 18:50

В двух областях Украины начались аварийные отключения света

Обложка © «Общественное»

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Агентство поясняет, что данные меры были инициированы национальным энергооператором «Укрэнерго». В настоящее время аварийные графики ограничений действуют для потребителей, относящихся к первой и второй очередям.

Накануне вечером сообщалось о перебоях со светом в Харькове — в городе раздалось несколько взрывов, а местные жители наблюдали яркую синюю вспышку. Причиной стали удары Армии России по военным объектам и обеспечивающей их энергоинфраструктуре с применением КАБ.

