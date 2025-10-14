Директор ПМЭФ Вальков принял участие в пресс-конференции по внедрению ИИ в организацию мероприятий

Директор ПМЭФ Алексей Вальков принял участие в пресс-конференции, посвящённой внедрению искусственного интеллекта в организацию мероприятий. В пресс-центре ТАСС состоялась деловая сессия «Искусственный интеллект – будущее сегодня: трансформация конгрессно-выставочной отрасли».

Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков рассказал о подходах Фонда к внедрению технологий искусственного интеллекта в конгрессно-выставочную деятельность и о перспективах их применения для повышения эффективности работы и качества взаимодействия с участниками мероприятий.

«Конгрессно-выставочная отрасль вступает в новый этап цифровой трансформации, где искусственный интеллект становится не просто технологией, а частью экосистемы взаимодействия участников», — отметил Алексей Вальков.

По его словам, первоочередной задачей становится определение целей внедрения и оценка процессов, где использование ИИ может дать максимальную эффективность.

«Мы должны понимать, ради чего внедряем искусственный интеллект, какой экономический эффект он даст и как повысит качество работы наших сотрудников и участников мероприятий. Это требует комплексной подготовки и внимательного подхода к обучению систем», — подчеркнул директор ПМЭФ.

Вальков отметил, что Фонд Росконгресс уже проводит пилотные проекты с использованием различных технологий, включая сотрудничество с ведущими компаниями России, а также собственная разработка на базе генеративного искусственного интеллекта ИнФорум. Эти решения помогают автоматизировать процессы обработки информации, обеспечивать персонализированное взаимодействие с участниками и повышать скорость подготовки материалов, что особенно важно для крупных международных форумов.

В 2025 году в работу горячей линии ПМЭФ впервые был интегрирован умный голосовой робот на базе искусственного интеллекта. Команда Фонда Росконгресс разработала голосового бота совместно с компанией Just AI – одним из лидеров рынка разговорного и генеративного ИИ в России. Новый инструмент позволил оперативно отвечать на вопросы участников форума, снижая нагрузку на операторов колл-центра и обеспечивая быструю обработку большого объема обращений, что повысило эффективность работы службы поддержки и удобство для гостей форума.

«На базе первых наработок мы работаем над интеграцией ИИ для персонализированного взаимодействия с участниками: система позволяет из огромного потока информации выделять контент, который действительно важен для каждого человека. Это снимает нагрузку с участников и организаторов и повышает эффективность работы команды, сохраняя высокий качественный уровень мероприятий», — рассказал Алексей Вальков.

Он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта является продолжением политики цифровизации Фонда Росконгресс и открывает новые возможности для развития конгрессно-выставочной отрасли. По его словам, использование ИИ помогает обрабатывать большие объёмы данных, ускорять реакцию на запросы и повышать общую продуктивность работы, одновременно поддерживая высокий уровень качества мероприятий для всех участников.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня, и опыт внедрения искусственного интеллекта станет частью подготовки и сопровождения этого крупнейшего международного делового события.

