Lexus превратил LS в шестиколесный минивэн. Фото

В преддверии Токийского автосалона, который пройдёт с 30 октября по 9 ноября, Lexus представил новую версию флагманской модели LS. Этот роскошный седан преобразился в концептуальный электрический минивэн с шестью колёсами и тремя рядами сидений.

Пока Lexus LS существует только в виде прототипа. Тизерные изображения показывают, что новый минивэн уже превосходит по размерам Lexus LM, основанный на Toyota Alphard.

Автомобиль выделяется нестандартной колёсной формулой, широкой сдвижной дверью, вертикальными светодиодными фарами и задними фонарями, плавно переходящими на боковые панели. Внутри шестиместного салона присутствует мягкая подсветка.

На вопрос о возможностях серийного производства минивэна глава Toyota Акио Тойода сначала выразил сомнения в технических способностях инженеров. Затем он добавил, что компания намерена выпустить такой автомобиль в продажу.

Кроме Lexus LS в кузове минивэна, японский автопроизводитель покажет на Japan Mobility Show и другие новинки. Среди них — концептуальная электрифицированная Toyota Corolla в кузове седан.

